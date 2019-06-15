وزير العدل الجزائرى: القانون يطبق على الجميع دون استثناء

أكد سليمان براهيمي وزير العدل الجزائري، أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء. مشيرا الى أن القضاء يقوم بمكافحة الفساد تحت وازع تطبيق القانون والحياد.

وقال براهيمي اليوم السبت، خلال مراسم اشرافه على تنصيب عبد الرشيد طبي، رئيسا أولا للمحكمة العليا "إن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني في نطاق اختصاصها"، مضيفا أن القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاح، نظرا لاتساع الخريطة القضائية.

وأكد أن العدالة الجزائرية اليوم، أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، لإعادة بناء الثقة، وتحقيق تطلعات المواطنين، وقال "لا سبيل آخر، غير تحقيق ما تصبو إليه الأمة".

ودعا القضاة الى الالتزام بضوابط المهنة والمهنية، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة، وقال إن هناك مسؤوليات هامة على عاتق العدالة والقضاء.

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وأضاف إن " قطاع العدالة يشهد محطات هامة يتطلع منها للمزيد من الاستقلالية والمسؤولية التاريخية، وتعد بمثابة ملاذ المواطنين من أجل الإنصاف والعدالة والمساواة".

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد عين الأسبوع الماضي عبد الرشيد طبي رئيسا أول للمحكمة العليا، وعبد الرحيم مجيد نائبا لرئيس المحكمة.

يُذكر أن المحكمة العليا بالجزائر هي المختصة بمحاكمة كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) على الجرائم التي قد يكونوا ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم.