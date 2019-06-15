ونقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه اليوم السبت: " الذي يحدث فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق".
وخلال المؤتمر الأمني، قال بوتين إن الحاجة " إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي" لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن، ودعا إلى خلق ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل.
وتتهم روسيا الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مشروعة ضدها كما أن بوتين انتقد مرارا " الحرب التجارية" من قبل الولايات المتحدة ضد الصين.
وللمرة الثالثة الشهر الجاري، يلتقي بوتين نظيره الصيني شي جين بينج الذي يحتفل اليوم السبت في دوشنبه بعيد ميلاده السادس والستين.
وكما حدث في مرات عدة في الماضي، قدم بوتين لنظيره الصيني علبة من الآيس كريم الروسي كهدية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلا "قواعد اشتباك".. بوتين يتهم أمريكا بخوض الحروب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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