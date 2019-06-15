انفجار سيارة ملغومة وسط مقديشو

هزّ انفجار عنيف، السبت، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حيث شوهدت سحب الدخان فوق موقع الانفجار الذي وقع بالقرب من مقر البرلمان القريب من القصر الرئاسي.

وقال شهود عيان وفقاً لـ"العين الإخبارية" إن انتحاريا كان يقود سيارة ملغمة اقتحم نقطة تفتيش وفجّر سيارته بالقرب من مقر البرلمان، حيث تزامن الانفجار لحظة خروج النواب من المجلس الذي افتتح اليوم جلساته عقب عطلة العيد.

وقد أغلقت القوات الحكومية منطقة الحادث، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من المكان فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، إلا أنه يحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية التي غالبا ما تتبنى العمليات الانتحارية في الصومال.

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وتشهد العاصمة الصومالية من وقت لآخر عمليات تفجير إرهابية تتبناها حركة الشباب الإرهابية.

وضربت العاصمة مقديشو مارس/آذار الماضي، سلسلة انفجارات راح ضحيتها 15 شخصاً، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن العملية الإرهابية التي استهدفت مقر وزارة العمل.

وأقالت الحكومة الصومالية عدداً من ضباط الشرطة في عدد من المديريات وعينت آخرين بعد فشل جميع الخطط الأمنية لتأمين العاصمة من هجمات الحركة الإرهابية.