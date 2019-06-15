وزيرة الدفاع البريطانية تحذر المحافظين من "اعتناق الشعبوية"

حذرت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، حزب المحافظين الذي تنتمي إليه من اعتناق الشعبوية عند اختيار خلفية لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ورفضت موردونت دعم المرشح الأوفر حظا بوريس جونسون الموالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في سباق الحزب لاختيار خليفة لماي، رغم كونها "مؤيدة صارمة للخروج" مثله.

وكتبت في صحيفة "ديلي ميل" أحد أشهر الصحف البريطانية: "هناك مخاطر لركوب موجة الشعبوية.

ليس أقلها أنها تفزع الأغلبية وليس أقلها أنها تؤثر علي سلوكهم في النهاية".

ودعمت موردونت وزير الخارجية جيريمي هانت، مرشح تيار الوسط، الذي جاء في المرتبة الثانية بعد جونسون في الجولة الأولى من تصويت النواب المحافظين أمس الأول الخميس.

وفاز جونسون بعدم 114 من أصل 313 نائبا، مقابل حصول هانت على 43 صوتا.وقالت موردونت إن المحافظين "ليسوا بحاجة إلى شخص مؤيدا للبقاء (في الاتحاد الأوروبي) أو مؤيدا للخروج (من التكتل)".

وكتبت: "نحن بحاجة لديمقراطي ونحن بحاجة لمستمع ونحن بحاجة لمفاوض ونحن بحاجة لموحِّد".

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وأثنت على هانت قائلة إنه "شخص يفعل لا يتحدث فقط، ويوفر الفرص ولا يستغلها فحسب؟ إنه يوحد الأشخاص ولا يفرقهم".

وأمس الجمعة، انضم محمد أمين رئيس منتدى المسلمين المحافظين إلى العديد من أعضاء الحزب الآخرين البارزين الذين هددوا بمغادرة الحزب إذا ما أصبح جونسون زعيما.

وقال أمين إن جونسون المتحدث الصريح والمعرض للأخطاء الفادحة كان قد "سخر من المسلمات اللائي يرتدين النقاب والبرقع لأهدافه الخاصة".

وعندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية عن شعبية جونسون لدى المحافظين، قال أمين: "هناك الكثير من الأشخاص المريعين الذين لديهم شعبية".

وأضاف: "الاختبار هو: هل هذا الشخص يتحلى بالاخلاق بما يكفي ليصبح رئيسا للوزراء؟ وأعتقد أنه يفشل في هذا الاختبار".

