بعد الحكم المخفف على المعتديات.. والد مريم مصطفى: لا يوجد عدالة فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن والد مريم مصطفى الطالبة التى تعرضت لاعتداء لفظى وجسدى على يد 6 مراهقات بريطانيا، دخلت فى غيبوبة على إثره ثم وافها المنية، قوله بعد صدور الحكم "لا يوجد عدالة فى هذا البلد"، منتقدا حكم المحكمة المخفف.

وحكم على عضوتين فى "عصابة" من الفتيات كانت هاجمت مريم فى محطة للحافلات بسبب "خلاف حول فتى" في فبراير الماضي من العام الماضى، وحكم على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة 8أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عاما، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية.

ويشار إلى أنه تم تحويل...