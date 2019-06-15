العثور على جسم غريب غير معد للتفجير مقابل سراي طرابلس

تم العثور صباح اليوم على جسم غريب مقابل سراي طرابلس. وحضرت على الفور قوة من الجيش اللبناني وضربت طوقا أمنيا في المكان.
واستدعي الخبير العسكري الذي كشف على الجسم، وتبين انه بطارية محمولة لشحن الجوالات وغير معدة للتفجير.
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