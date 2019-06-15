العثور على جسم غريب غير معد للتفجير مقابل سراي طرابلس

تم العثور صباح اليوم على جسم غريب مقابل ​سراي طرابلس​. وحضرت على الفور قوة من ​الجيش اللبناني​ وضربت طوقا أمنيا في المكان.

واستدعي الخبير العسكري الذي كشف على الجسم، وتبين انه بطارية محمولة لشحن الجوالات وغير معدة للتفجير.