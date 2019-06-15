انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود الصومالية الكينية وانباء عن سقوط قتلى

أشارت قناة "​سكاي نيوز​" الى أن "انفجارا وقع قرب الحدود الصومالية الكينية واستهدف عربة للشرطة الكينية"، لافتا الى أن "الانباء الاولى تفيد عن سقوط قتلى".

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