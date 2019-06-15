النشرة: الجيش السوري يشن هجوما عنيفا لعى منطقتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي

أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ شن هجومًا عنيفًا على منطقتي تل ملح و الجبين في ​ريف حماة​ الشمالي ردًا على خرق المسلحين لاتفاق هدنة حيث دارت ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش من جهة والفصائل المسلحة من جهة اخرى على المحاور بالتزامن مع تكثيف الضربات الجوية من ​سلاح الجو السوري​ في محاولة من الجيش التقدم على هذين المحورين".

ولفت إلى أنه "أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين من دون تمكن الجيش من تحقيق أي تقدم ولا تزال الاشتباكات جارية حتى الآن فيما واصلت المجموعات المسلحة خرق الاتفاق و استهدفت بالقذائف الصاروخية بلدتي الشيخ حديد والجلمة في ريف حماة الشمالي".