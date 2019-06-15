حكومة الصين تعبر عن دعمها قرار هونغ كونغ تعليق مشروع قانون تسليم مطلوبين للصين

عبرت الحكومة الصينية عن دعمها قرار هونغ كونغ تعليق مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين الى الصين أثار موجة تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ في بيان القرار الذي اعلنته رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام قبل ساعات بانه محاولة "للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في اسرع وقت ممكن". وأضاف "نحن ندعم ونحترم ونتفهم هذا القرار".
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