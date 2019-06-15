حكومة الصين تعبر عن دعمها قرار هونغ كونغ تعليق مشروع قانون تسليم مطلوبين للصين

عبرت الحكومة ​الصين​ية عن دعمها قرار ​هونغ كونغ​ تعليق مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين الى الصين أثار موجة تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

ووصف المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ غينغ شوانغ في بيان القرار الذي اعلنته رئيسة ​حكومة هونغ كونغ​ ​كاري لام​ قبل ساعات بانه محاولة "للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في اسرع وقت ممكن". وأضاف "نحن ندعم ونحترم ونتفهم هذا القرار".