صحيفة "آي": حادث خليج عمان "قد يقود إلى انتشار الصراع في عموم المنطقة"

اشارت صحيفة "آي" الصادرة عن دار الإندبندنت في تحليل بعنوان "الصراع قد ينتشر في عموم المنطقة"، الى أن حادثة خليج عمان قد تسهم في إشعال فتيل النزاع والحرب في المنطقة بأكملها.

ولفتت الصحيفة البريطانية الى إنه على الرغم من التهديدات التي كانت وما زالت تتوعد بها إيران ​الولايات المتحدة​، فإنها إذا أرادت إغلاق ​مضيق هرمز​ فلن يستمر هذا الإغلاق أكثر من أيام قليلة، فهو سيدفع ​واشنطن​ إلى التدخل العسكري لفتح الممر المائي المهم.

واوضحت أنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بحراسة ومرافقة كل السفن والناقلات التي تمر من المضيق فإن إيران لن تكون قادرة على عرقلة هذه السفن أو التعرض لها، لأنها تحاول أصلا تفادي المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وجها لوجه. ورأت أن المشكلة لن تنتهي هنا، إذ أن أي مواجهة عسكرية قد تُلجئ إيران إلى نقل مواجهتها مع الولايات المتحدة إلى ساحات أخرى عن طريق حلفائها في كل من ​اليمن​ وشرق ​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ و​سوريا​ و​العراق​ و​أفغانستان​ أيضا.

ولفتت إلى أن مضيق هرمز سيظل منطقة عالية التوتر قد تشعل فتيل حرب تؤكد كل من الولايات المتحدة وإيران على الرغبة في تفاديها.