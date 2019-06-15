أشار المتحدث باسم ​المجلس العسكري​ ​السوداني​ شمس الدين كباشي في تصريح الى أن "لدى المجلس خيار الدعوة لانتخابات مبكرة وتم إرجاء ذلك لإتاحة المجال لجهود الوساطة".

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كانت هذه تفاصيل خبر كباشي: المجلس العسكري السوداني ارجأ الدعوة للانتخابات من اجل الوساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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