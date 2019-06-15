انطلاق حملة دولية بعنوان "لا لصفقة القرن"

مع اقتراب مؤتمر البحرين، أو ما سُمّي ورشة البحرين الاقتصادية، انطلقت حملة "لا لصفقة القرن"، التي تشترك فيها مؤسسات وقطاعات شبابية وأهلية عديدة في عدة دول.
وتتضمن الحملة، بحسب بيان صحفي للقائمين عليها، معلومات وإنتاجات فنية وتحركات ميدانية.
وأكذد القيمون على الحملة، في بيان، أن "من قرر عقد هذا المؤتمر حاول الإيحاء بتواضع أهدافه، من خلال الحديث عن ورشة، والحقيقة ما هي إلا مقدّمة، وتكاد تكون طريقاً إلزامياً، لتطبيع الأجواء على القبول بالتنازلات الجوهرية، وإنهاء القضية الفلسطينية".
ودعت الحملة للتفاعل مع نشاطاتها من أجل إسقاط الصفقة.
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