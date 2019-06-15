بوتين يلتقي بن حمد: قطر شريك مهم وموثوق في المنطقة

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "قطر شريك مهم وموثوق في المنطقة، ليس فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرًا إلى "أننا نلاحظ تعاونًا كبيرًا في إطار الأعمال الاستثمارية. وصناديق الاستثمار لدينا نشطة للغاية".
ولفت بوتين، خلال اجتماع عقده مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة وفدي البلدين على هامش قمة مؤتمر "التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا" في دوشانبيه، إلى أنه "بفضل قرار السلطات القطرية، جرى تخصيص ملياري دولار للمشاريع المشتركة، ويتم حاليًا دراسة المزيد من الفرص في إطار 10 مليارات دولار".
ونوّه بـ"مجالات أخرى للتعاون بين البلدين"، معتبرًا أن "ذلك ينطبق على العلاقات الثقافية والإنسانية، وهذا ينطبق أيضًا على التعاون العسكري التقني. وبالطبع، سيكون من المهم لي جدًا أن أناقش معكم القضايا المتعلقة بالوضع في المنطقة".
وأعرب بوتين عن أمله في أن "يخبره أمير قطر عن الاستعدادات لكأس العالم في عام 2022".
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