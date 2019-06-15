واشنطن تمدد لـ3 أشهر إعفاء العراق عن عقوباتها ضد صادرات الطاقة الإيرانية

أكدت مصادر حكومية عراقية لوكالة "رويترز" أن "​الولايات المتحدة​ مددت لثلاثة أشهر إضافية إعفاء ​العراق​ من عقوباتها المفروضة على صادرات ​الطاقة​ الإيرانية". وأوضح مصدران حكوميان للوكالة أن "الولايات المتحدة سمحت للعراق مواصلة استيراد ​الغاز​ الإيراني لتلبية احتياجاته في مجال الطاقة خلال تلك الفترة". وأكد مصدر ثالث أن "​واشنطن​ منحت هذا الإعفاء ل​بغداد​ بعد مكالمة هاتفية جرت أمس بين رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​".

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