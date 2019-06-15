جعجع واسحاق لاهالي قضاء بشري: لعدم الرد على التصرفات غير القانونية لباسيل

اشار نائبا ​قضاء بشري​ ​ستريدا جعجع​ وجوزف اسحاق الى إن قضاء بشري رحب ويرحب بأي شخصية كانت تزوره وهو كان وسيبقى مساحة للحرية والمنافسة الشريفة ضمن القوانين والأنظمة التي ترعى قيام الدولة ال​لبنان​ية. وتحضيراً لزيارة معالي وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قام مسؤولو "​التيار الوطني الحر​" بالإتصال برئيس بلدية قنات الدكتور أنطوان سعاده المنتمي الى حزب "القوات اللبنانية" وقدموا له حسب الأصول طلب بوضع لافتات ترحيبية فأعطى الإذن ووضعت اللافتات حسب الأصول وأثنى نائبا بشري على موقف بلدية قنات هذا.

اضاف في بيان "لكننا فوجئنا صباح اليوم بوضع لافتات في بلدات عدة من دون الرجوع الى السلطات المحلية كبلدتي ​حصرون​ و​بزعون​ اللتين اضطر رئيسا البلدية فيهما إلى اعطاء التعليمات للشرطة البلديّة من أجل نزعها، أما في الديمان وقنيور وبعد التأكد من أن قائمقام بشري السيّدة ​ربى شفشق​ لم تكن على علم باللافتات التي رفعت، فقد عمدت النائب ستريدا جعجع إلى الإتصال ب​محافظ​ الشمال ​رمزي نهرا​ الذي لم يؤكد اعطاء اي ترخيص ووعدها بازالتها فوراً. لذك، وازاء هذا التمادي بمخالفة القوانين وتحدي اهلنا في قضاء بشري، نطلب من الأهالي وكعادتهم ان يتحلوا بالشجاعة والرجولة والحكمة والا يقوموا بأي ردود فعل على التصرفات غير القانونية للوزير باسيل والتي ظهرت في أكثر من منطقة في لبنان."

وتابع البيان أما نحن من جانبنا فسنبقى متمسكين بالقوانين المرعية الإجراء وسيبقى قضاء بشري نموذجاً لـ"الجمهورية القوية".