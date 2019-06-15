لفت الوزير السابق ​نقولا الصحناوي​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أننا "نعول على توصيات مؤتمر التيار الثالث للبلديات في موضوع تحمل المسؤوليات ب​ملف النازحين السوريين​"، نسأل وزيرة الداخلية ومجلس ​بلدية بيروت​ عن سبب تأخير انشاء شرطة البلدية حتى تتحمل مسؤولياتها في مختلف المجالات وخصوصاً في تطبيق القوانين بما خص وجود النازحين في بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحناوي سأل الحسن عن التأخر بانشاء شرطة ببيروت لتطبيق القوانين حول النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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