شهيب: التعليم والتدريب المهني والتقني من أولويات الوزارة

اشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في 15 حزيران، نؤكد ان التعليم والتدريب المهني والتقني هو من أولويات الوزارة ويتم من خلال تنفيذ الإطار الوطني الاستراتيجي لتعزيز إمكانيات القطاع ورفع مستوى جودته وربطه باحتياجات سوق العمل من أجل إعداد جيل يتحلى بالمهارات والخبرة".

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