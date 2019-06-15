محكمة التمييز: الزام جو معلوف دفع 10 ملايين ليرة لباسيل كعطل وضرر عن الاخبار الكاذبة بحقه

اشار "التيار الوطني الحر" في بيان الى ان "محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال خوري أصدرت قرارا مبرما، صادقت بموجبه القرار الصادر عن محكمة المطبوعات في جبل لبنان والقاضي بإدانة الإعلامي جو معلوف بجرم القدح والذم والتشهير المرتكب بحق الوزير جبران باسيل نتيجة الاتهامات الباطلة والكاذبة التي ساقها في برنامجه "حكي جالس".
اضاف "قضت محكمة التمييز بإلزام معلوف تسديد مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر للوزير باسيل تعويضا له عن الأخبار الكاذبة المساقة بحقه".
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