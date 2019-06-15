السعدي التقى الخليل: متضامنون مع الجيش والقوى الأمنية في مواجهة إسرائيل والإرهاب 

لفت ممثل ​تجمع العلماء المسلمين​ في منطقة حاصبيا ومرجعيون الشيخ جهاد السعدي، بعد لقائه أمين عام ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​، إلى "أننا أكدنا أمام النائب الخليل على موقف التجمع الساعي دائمًا إلى التقريب ووحدة الصف الإسلامي والوطني ومواجهة خطاب الفتنة على اشكالها"، مشيرًا إلى أن "المواقف مع سعادته كانت متطابقة لجهة الدعوة لتحمل الحكومة مسؤولياتها الوطنية والإقتصادية والمعيشية".

وأضاف الشيخ السعدي "أنها كانت مناسبة أيضا أكدنا خلالها، النائب الخليل ونحن، تضامننا مع ​الجيش الوطني​ و​قوى الأمن الداخلي​ وسائر المؤسسات الأمنية في مواجهة العدو الإسرائيلي الغاصب ووجهه الآخر المتمثل ب​الإرهاب​ التكفيري الذي يحاول ضرب الإستقرار وتقويض ركائز الدولة"، مركزًا على "أننا سنتابع مع النائب الخليل قضايا المنطقة وهو المعروف بمتابعته الدقيقة لأمور المنطقة الإنمائية لاسيما الزراعيه والصناعية لما لهما من تأثير إجتماعي".

من جهته، شدد النائب الخليل "على وجوب الإنتقال الى دولة المواطنة من خلال ​قانون انتخاب​ غير طائفي"، مؤكدًا "أنه والزملاء في كتلة التنمية والتحرير حريصون على عدم المساس برواتب الموظفين بصورة مباشرة أم غير مباشرة".