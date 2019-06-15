شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": زيارة السيسى لمعسكر المنتخب انعكاس لاهتمام الدولة بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، لمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد برج العرب، مؤكدا أنها سيكون لها مردود عظيم للغاية على الروح المعنوية لجميع الفريق.

‌

‌

وأكد رشاد، فى بيان له اليوم، أن توصيات الرئيس لأفراد المنتخب خلال الزيارة تعكس حرص القيادة على ضرورة الحفاظ على حضارة مصر وأهمية هذا الحدث لمصر على كافة المستويات لكونه بداية حقيقية لوضع الدولة على رأس خريطة الاستثمار الرياضي العالمي، ولما سيساهم به في تعزيز دور السياحة وعودتها لسابق عهدها.

‌

Advertisements

‌

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أنها تعكس أيضا حجم إيمان القيادة السياسية بأهمية الرياضة كونها آلية قوية لتقارب الشعوب والحضارات ونبذ التعصب الفكرى وإعلاء الروح المعنوية وتقبل الهزيمة بشرف ونزاهة، مؤكدا أن هناك تعاون كبير للغاية بين كافة المؤسسات المعنية وحرص شديد على إنجاح البطولة وعمل تنظيم جيد يليق بسمعة مصر وبحجم أشقائنا الأفارقة، وبحجم التطلعات التي تستهدفها مصر من خلال ترأسها الاتحاد الإفريقى تعزيزا للتكامل والترابط القارى.

‌

‌

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى صباح اليوم السبت أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجاري، وذلك على هامش معسكرهم باستاد الدفاع الجوي.