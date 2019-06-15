شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من مصانع "بير السلم" للحلويات: غير مطابقة للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، من خلال طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول انتشار مصانع "بير السلم" لصناعة الحلويات مجهولة المصدر، وتغليفها وبيعها إلى الاطفال بما يضر بصحتهم ويعرضها للخطر.

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وأوضح متولى، أن الأطفال يميلون لأى نوع من الحلويات وليس لديهم درجة الوعى التى تجعلهم يتفحصونها من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها وكافة إجراءات الأمان، وهو ما يستغله عدد من المصانع غير المرخصة التى يطلق عليها مصانع "بير السلم".

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المصانع تطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، لتحقيق مكاسب مادية كبرى دون النظر إلى الأضرار الصحية التى قد تصيب من يتناولها، وتواجد المصانع غالبا فى مناطق نائية وبداخل ابنية سكنية متهالكة، وتستعمل مواد حافظة خطرة وممنوعة الاستخدام، يصل اضرارها إلى السرطان.

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وأكد متولى، على أهمية توعية الآباء للأبناء بضرورة الاهتمام بأن تكون الحلوى مغلفة بطريقة جيدة ومحفوظة بمكان نظيف ولا تحتوى على ألوان صناعية لأن تناولها فى هذه الحالة يسبب أمراض خطيرة للإنسان، مطالبا بتشديد الرقابة من قبل وزارتى التموين والصحة وضبط هذه المصانع غير المرخصة وتغليظ العقوبات على أصحابها.