شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل زيارة رئيس البرلمان على رأس وفد إلى الصين × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” 5 معلومات مهمة عن زيارة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد برلماني.

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ونستعرضها على النحو التالى :

1. غادر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمس الجمعة، في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد برلمانى، تلبية للدعوة المُوجهة إليه من رئيس البرلمان الصينى.

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2. تأتى الزيارة انعكاساً إيجابياً للشراكة الاستراتيجية والتاريخية المصرية الصينية، على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد البرلمانى.

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3. من المٌقرر أن يلتقى الدكتور على عبدالعال والوفد البرلمانى المرافق بعدد من المسئولين الصينيين فى مقدمتهم رئيس البرلمان الصينى، ونائب الرئيس الصينى.

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4. تشهد الزيارة مشاركة الوفد المصرى فى انعقاد الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية.

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5. تهدف تلك اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية فى كافة المجالات، بما يتلاءم مع حجم ووزن البلدين على الصعيد الدولى والإقليمى.