شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على : زيارة السيسي لنجوم المنتخب ستمثل حافزا كبيرا لهم للفوز بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم، التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري أكبر حافز لنجوم الفراعنة لإسعاد الشعب المصرية والشعوب العربية والأفريقية .

وأضاف ان مصر أصبحت دولة قوية وقادرة على تنظيم هذه البطولة الرياضية الكبيرة بصورة مشرفة سوف تبهر العالم كله .

وقال " على " فى بيان له أصدره اليوم أن زيارة الرئيس السيسى لنجوم مصر ستكون بمثابة أكبر حافز لاقتناص نجوم الفراعنة للحدث وفوز مصر بكأس البطولة الافريقية.

ووجه الدكتور عبد الرحيم على التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة وتأكيده وثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ومطالبته لجميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير مشيدا بتوجيه الرئيس لأفراد المنتخب بالتحلى بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريا.