شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش برلمانى مع "علماء مصر" حول نقل الخبرات العالمية للمدارس المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دور المجلس الاستشارى لعلماء مصر فى حشد الطاقة الدولية، وفتحت اللجنة نقاشا موسعا، بشأن تجربة مدارس النيل، باعتبارها تجربة دولية فى الشراكة مع جامعة كامبردج، بهدف تطوير التعليم فى مصر، تحت رعاية صندوق تطوير التعليم.

وبحسب تصريحات أعضاء اللجنة، فإن اللجنة بحثت التطورات التى حدثت في هذه التجربة وما وصلت إليه، وما هى التطورات التى يمكن إدخالها في الفترة المقبلة، بعد أن نقل الصندوق هذه التجربة فى 5 مدارس على مستوى الجمهورية.

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وقال طارق الخولى عضو اللجنة، إن المجلس أكد أنه يؤسس الآن لشهادة تحت مسمى النيل للثانوية الدولية، تنافس الشهادات الدولية، تُمنح للمدارس المتطورة فى ضوء عدد من التقارير.

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