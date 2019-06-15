الفريق التراس: الهيئة العربية للتصنيع ظهير صناعي للحكومة بأفضل المنتجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بزيارة وفد وزارة الصحة، لمقر الهيئة، مؤكدا أن الهيئة ظهير صناعي قوي للحكومة المصرية، وتعمل على كافة المحاور، وذلك بمنتجات حديثة، وأسعار مميزة، بالإضافة لكافة الخبرات المتوفرة في الهيئة.

وأكد الفريق التراس، أن الهيئة تضع دائما كافة الإمكانيات والخبرات لديها للاستفادة منها من قبل الحكومة وكافة الوزارات المعنية.

وأشار الفريق التراس، حسب بيان السبت، إلى أن العمل المشترك مع وزارة الصحة ممتد، وفي كثير من المجالات، مشيرا للعمل المشترك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي للاستفادة من كافة إمكانيات الدولة.

وأكد بيان رسمي صادر عنالهيئة اليوم أن وفد وزارة الصحة أن التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، يأتي في سبل تضفير الجهود لكافة مؤسسات الدولة، والعمل على الوصول لأفضل المنتجات التي تصنعها الهيئة، بالإضافة أن الوزارة تسعى في شراكتها مع العربية للتصنيع، على وضع تصور لعدد من المنتجات المشتركة، يمكن الوصول بها للعالمية وليس مصر فقط، مشيرة إلى أن تلك المجالات ربما تكون التعامل مع النفايات الطبية، أو أجهزة الغسيل الكلوي.