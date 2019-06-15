محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
كشف رجال مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الواقعة سائق، قتل المجني عليه بسبب بوجود علاقة غير شرعية تربطه وزوجة عم المتهم.
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "ر.ع.ع" ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باختفاء شقيقها "ك" 29 سنة، عامل بمزرعة، منذ يوم عيد الفطر.
وتبين أن آخر مشاهدة للمجني عليه كانت برفقة "أ.هـ" 23 سنة، سائق، والذي تبين أنه قتل المجني عليه ودفنه في مزرعة دواجن عمه؛ بعدما علم بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة عمه، وجرى ضبط المتهم.
بمواجهة المتهم اعترف باستدراج المجني عليه إلى المزرعة، حيث قتله بواسطة "شومة" ودفنه في حفرة بالمزرعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6410 إداري بلبيس لسنة 2019
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة عمه.. ضبط سائق قتل عاملًا في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.