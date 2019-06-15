بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة عمه.. ضبط سائق قتل عاملًا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

كشف رجال مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الواقعة سائق، قتل المجني عليه بسبب بوجود علاقة غير شرعية تربطه وزوجة عم المتهم.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "ر.ع.ع" ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باختفاء شقيقها "ك" 29 سنة، عامل بمزرعة، منذ يوم عيد الفطر.

وتبين أن آخر مشاهدة للمجني عليه كانت برفقة "أ.هـ" 23 سنة، سائق، والذي تبين أنه قتل المجني عليه ودفنه في مزرعة دواجن عمه؛ بعدما علم بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة عمه، وجرى ضبط المتهم.

بمواجهة المتهم اعترف باستدراج المجني عليه إلى المزرعة، حيث قتله بواسطة "شومة" ودفنه في حفرة بالمزرعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6410 إداري بلبيس لسنة 2019