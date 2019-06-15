التجارة تبحث مع سفير المجر تعزيز العلاقات التجارية والصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

بحث وفد من وزارة التجارة والصناعة مع بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية وسبل تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والصناعية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من جانب حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك تصب في مصلحة الشعبين وتخدم الاقتصادين المصري والمجري على حد سواء.

وأضافت الوزرة، أن مسئولي إحدى كبريات الشركات المجرية العاملة في مجال الإضاءة سيقومون بزيارة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة إمكانيات إنشاء مشروع مصري مجري مشترك في مجال إنتاج مستلزمات الإضاءة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشركة تستهدف الإنتاج للسوق المصري والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا والإستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الرئيسية حول العالم .

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وأوضحت الوزارة، أنها تسعى حاليا للتفاوض مع مجتمع الأعمال المجري على توطين بعض الصناعات المجرية في مصر والاستفادة من الحصة السوقية الضخمة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري علي المستويين الاقليمي والقاري.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر العام الماضي 269 مليون دولار، وتضمنت أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين الأثاث والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء، بحسب بيان الوزارة.

وأشارت الوزارة أن حجم الاستثمارات المجرية بالسوق المصري بلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة.

وقال بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة، إن بلاده تحرص على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين علي دفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست لمستويات غير مسبوقة.

وأشار كيفك إلى اهتمام مجتمع الأعمال المجري بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الهامة بالمنطقة ومحوراً هاماً لنفاذ الصادرات المجرية للاسواق الاقليمية والعالمية.