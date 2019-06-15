بقيمة مليار جنيه.. مكافحة التهرب الضريبي تضبط 130 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي، في توجيه حملاتها الأمنية، وضبط 614 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 82 حالة ضرائب عامة، وكشف 44 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و28 قضية في مجال الجمارك.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط 130 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و97 حالة تحرى مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 1,154,063,215 مليار جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح في 139 قضية، بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 713,093 جنيه.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.