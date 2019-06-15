تنفيذ 350 ألف حكم قضائي وضبط 550 قطعة سلاح خلال حملات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مداهمة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
وأسفرت الجهود خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 552 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "69 بندقية آلية، 71 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" 40 طبنجة، 372 فرد محلي الصنع، 1077 طلقة مختلفة الأعيرة، 1308 قطعة سلاح أبيض".
وأثمرت الجهود عن تنفيذ 354286 حكما قضائيا، بينها 1234 حكم جناية، و114934 حكم حبس، 192256 حكم غرامة، و45862 حكم مخالفة.
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة للتحقيق.
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