محافظ شمال سيناء: افتتاح محطتين لتحلية المياه في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة الإعداد لافتتاح محطتين لتحلية المياه في منطقة حي الريسة غرب مدينة العريش خلال الفترة من شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

جاء ذلك عقب إعلان المحافظ اليوم السبت، عن بدء التشغيلي التجريبي لمحطة تحلية مياه غرب حي المساعيد بمدينة العريش وبدء ضخ المياه من المحطة تمهيدًا لتشغيل المحطة الثانية بالمساعيد.

وأوضح "شوشة" أن أعمال تركيب شبكات الصرف الصحي والمياه والغاز بمنطقة حي كرم أبو نجيلة بالعريش أوشكت على الانتهاء، ويعقبها تركيب شبكات الصرف والمياه والغاز بمناطق وأحياء أخرة بالمدينة وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل حي ومنطقة بالعريش.

وشدد المحافظ علي ضرورة سرعة إعادة الشيء لأصله عقب أعمال الحفر والردم بالشوارع.