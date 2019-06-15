الإمارات: الهجوم على 4 سفن نفط تم من خلال عملية تفجير تحت الماء

قال الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى، إن التحقيقات التى جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينةتحت مستوى المياه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة محددة فيما
وأضاف " بن زايد"، أن التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون بل هذه عملية منضبطة تقوم لها
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