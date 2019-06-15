القوات اليمنية تتصدى لأكبر عملية تسلل للحوثيين "بالتحيتا"

تصدت القوات اليمنية المشتركة بمديرية التحيتا فى الحديدة، لأكبر محاولات تسلل لميليشيات الحوثى نحو منطقتى الجبلية والفازة جنوب وغربى المديرية، وأدى تصدى القوات اليمنية المشتركة للمسلحين الحوثيين إلى مقتل وجرح العشرات، بينهم القيادى الحوثى محمد على الشريف، الذى

قتل فى هذه العملية.

وتأتي محاولات الميليشيات الحوثية اليائسة لقطع خطوط الإمداد من الخط الساحلي وتكثيف استعداداتها داخل مدينة الحديدة، ضمن ترتيبات متسارعة للانقضاض على اتفاق السويد.

قالت القوات اليمنية المشتركة، إن وحدات استطلاعها رصدت خلال الساعات الماضية تحركات مسلحة ومكثفة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران داخل مدينة الحديدة، وفي بقية الجبهات في الساحل الغربي للبلاد.

وأكدت المصادر وصول تعزيزات مماثلة إلى بقية جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع الحُسينية في مديرية بيت الفقيه، وذلك ضمن استعدادات مرصودة لشن هجمات على منطقة الجاح الاستراتيجية.