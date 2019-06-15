بوتين: لا بديل عن الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الكورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه لا بديل عن انتهاج السُبل السلمية لحل الأزمة القائمة في شبه الجزيرة الكورية,
جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه، وقال بوتين، في تصريح أوردته
وأضاف أن ذلك هو الموقف الذي تتبناه روسيا والصين إزاء
وشدد بوتين على أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء قمة التعاون وبناء الثقة في آسيا؛ من أجل تذليل العقبات التي تواجه عملية إرساء السلام في الأراضي الكورية، وضمان الأمن في منطقة شمال شرق آسيا.
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