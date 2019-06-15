35 قتيلاً في اشتباك بين قوات النظام والمعارضة في ريف حماة

قتل 35 شخصاً بينهم 26 من قوات النظام السوري أو موالين لها في قصف جوي روسي سوري واشتباكات تدور منذ فجر اليوم السبت، مع فصائل معارضة في ريف حماة الشمالي في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "القصف الجوي السوري والروسي والاشتباكات العنيفة مستمرة منذ فجر اليوم، في ريف حماة الشمالي وأوقعت حتى الآن 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و9 مقاتلين من الفصائل ومجموعات متطرفة".