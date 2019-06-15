أبو الغيط يبدأ زيارة مهمة إلى السودان غداً

يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط زيارة مهمة إلى السودان غداً الاحد .

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام أبو الغيط الكبير بمتابعة تطورات الأوضاع في السودان، واتساقاً مع حرص الجامعة العربية على تحقيق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة.

وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية.

وأشار إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديموقراطي في السودان، والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.

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وكان ممثلو الحراك في السودان قد وافقوا على إنهاء العصيان المدني واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، وفق ما أعلن وسيط أثيوبي، الثلاثاء الماضي.

ودخلت الولايات المتحدة كذلك على خط الوساطات في السودان.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث ومساعد وزير الخارجية المكلف شؤون أفريقيا، تيبور ناج، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الخميس.

وقال البرهان للموفدين إن السودان وشعبه ينظرون بإيجابية إلى جهود الولايات المتحدة للتوصل الى تسوية سياسية، وفق بيان وزعه المجلس العسكري.

وأعلنت واشنطن أن تعيين بوث جاء للمساعدة في للتوصل "لحل سلمي" للأزمة.