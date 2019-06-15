هجوم بالهاون على قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق

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أعلن الجيش العراقي، السبت، سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية تقع شمال العاصمة بغداد، وتستضيف مدربين أميركيين.
وأضاف الجيش العراقي أن الهجوم تسبب في حريق صغير، لكن لم تقع إصابات.
وأفاد الجيش، في بيان عسكري، بأن الهجوم على قاعدة “بلد” الجوية، وقع في وقت مبكر من صباح السبت.
يأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، التي اتهمتها واشنطن بالوقوف وراء الهجمات على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، الخميس الماضي، بينما تنفي إيران تورطها في ذلك.
وكان صاروخ أطلق على بعد أقل من ميل من السفارة الأميركية، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، انفجر الشهر الماضي، قبل أن يسقط صاروخ آخر مساء الجمعة في مبنى سكني مقابل السفارة الأميركية في بغداد.
المصدر وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.