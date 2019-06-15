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مبعوث أميركي يحذر من فوضى في السودان شبيهة بليبيا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يونيو 2019 01:15 مساءً - مشاركة

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قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، إن تغييراً جذرياً حدث في السودان في الثالث من يونيو مع فض الاعتصام.

وأضاف أن واشنطن تؤمن بضرورة تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام.

وأشار إلى أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أصرّ على إخضاع المسؤولين عن فض الاعتصام للمساءلة.

وأوضح أن هنالك بعض الجهات المخربة من طرفي الأزمة في السودان، وذكر أنه حضّ طرفي النزاع السوداني على عدم اتخاذ خطوات أحادية.

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وحذّر ناغي من فوضى في السودان شبيهة بالأزمة الليبية أو الصومالية، وعبّر عن خشيته من عودة النظام السابق في السودان.

وأكد ناغي دعم مبادرة الاتحاد الإفريقي في السودان وعدم وجود أي أجندة لواشنطن، مشيراً إلى أنه من حق السودانيين رؤية حكم مدني بعد 30 عاماً من الدكتاتورية.

 

المصدر: – قناة العربية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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