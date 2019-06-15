غرق وافد عربي في الكويت (صورة)

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توجهت فرق الغواصين التابعة لإدارة الإطفاء الكويتية، إلى الواجهة البحرية بمنطقة الشعب البحري، بعد تلقيها بلاغ يفيد بحادثة غرق مراهق.

ووصلت الفرق لموقع الحادث وعلى الفور بعد جمع المعلومات الأولية بحسب شهادة أهالي الغريق نزول شاب قاصر إلى البحر من جهة الصخور الكاسرة للأمواج وتم تأكيد حالة الغرق من شاهد عيان.

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وتم العثور على جثة المراهق بعد مرور 42 دقيقة من البحث وتم تسليمها لرجال الداخلية والطوارئ الطبية لاستكمال الإجراءات. وفقا لصحيفة "الأنباء".