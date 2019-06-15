كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: قتلى من قوات الحكومة والمعارضة في ريف حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 35 مقاتلاً مصرعهم، بينهم 26 من قوات الحكومة السورية أو موالين لها في قصف جوي روسي سوري واشتباكات تدور منذ فجر السبت مع فصائل مقاتلة، في ريف حماة الشمالي في شمال غربي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن "القصف الجوي السوري والروسي والاشتباكات العنيفة مستمرة منذ فجر السبت، في ريف حماة الشمالي، وأضاف أن التطورات أدت إلى مقتل 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و9 مقاتلين من الفصائل ومجموعات متشددة.

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ويعد القتال في محافظة إدلب وشريط من محافظة حماة القريبة أكبر تصعيد عسكري بين الجيش السوري وقوات المعارضة منذ الصيف الماضي.

وفر عشرات الآلاف من منازلهم ولجأ الكثير منهم للحدود التركية للاحتماء من الضربات الجوية التي قتلت العشرات.