كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد يفتتح مقر سفارة الدولة في بلغاريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، المقر الجديد لسفارة الإمارات لدى صوفيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلغاريا.

وأزاح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا، الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر السفارة.

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وأكد أن "افتتاح مقر سفارة الإمارات لدى بلغاريا يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع بلغاريا في المجالات كافة".

من جانبها، أكدت إيكاترينا زاهاريفا أن "افتتاح مقر سفارة الإمارات لدى بلادها من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وبلغاريا من تطور مستمر في العديد من المجالات.