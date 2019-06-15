كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قريشي": على الهند اتخاذ قرار بشأن إجراء محادثات ثنائية مع باكستان أم لا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، بأن باكستان ستجري محادثات مع الهند على أساس "المساواة" و"بطريقة كريمة"، ويعود الأمر إلى نيودلهي ما إذا كانت ستعمل مع إسلام أباد لحل جميع القضايا العالقة".

وقال "قريشي"، الذي كان في بيشكيك لحضور قمة منظمة شانجهاي للتعاون التاسعة عشر، ذلك مع التأكيد على تبادل المجاملات بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ونظيره الهندي ناريندرا مودي في بيشكيك يوم أمس الجمعة على هامش الاجتماع متعدد الأطراف.

وأضاف "قريشي" لصحيفة "جيو نيوز" الباكستانية: "نعم، لقد تم الاجتماع، كان هناك مصافحة وتبادل الدعابات. متهمًا الحكومة الهندية بأنها لم تخرج من "عقلية الانتخابات".

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وأوضح وزير الخارجية الباكستاني: "لقد قالت باكستان ما كان عليها أن تقوله"، مشيرًا: "لذلك يتعين على الهند اتخاذ هذا القرار، لسنا على عجل ولا قلقين. عندما تستعد الهند، ستجدنا مستعدين، لكننا سنجري محادثات على أساس المساواة وبطريقة كريمة".

وتابع "قريشي": "لا نحتاج إلى الركض وراء أي شخص، ولا نحتاج إلى إظهار العناد. نهج باكستان واقعي للغاية ومدروس جيدًا".

وذكر، أنه يتعين على الهند اتخاذ قرار بشأن إجراء محادثات ثنائية مع باكستان لحل جميع القضايا المعلقة أم لا.

ولفت "قريشي": "لم تخرج الهند من عقلية الانتخابات والموقف المتطرف الذي اتخذوه للتأثير على دائرتهم الانتخابية ولإبقاء بنك التصويت الخاص بهم على حاله. لا يزال الأمر محصورًا في ذلك".