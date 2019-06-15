كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الأمريكي يرفض دعوى "القبلة الفظيعة" ضد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق القضاء في ولاية فلوريدا ملف قضية رفعتها سيدة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب قبلة وصفت بـ"الفظيعة وغير المقبولة".

وتعود القضية إلى أغسطس سنة 2016، حيث رفعت ألفا جونسون إحدى مساعدات ترامب في حملته الانتخابية دعوى ضده بسبب قبلة بدون رضاها.

وقالت جونسون إن ترامب أمسك يدها وحاول تقبيلها، قبل أن تدير وجهها لتتجنب ما وصفته بالقبلة "الفظيعة وغير المقبولة".

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وذكرت صحيفة "Tampa Bay Times" أن القاضي قرر رفض الدعوى مع احتفاظ المدعي بحق رفع الدعوى مرة أخرى وتتبع القضية، إذا أراد ذلك قبل انقضاء 30 يوما.

وأوضح القاضي أن الدعوى المرفوعة ذات طابع سياسي، وبإمكان المدعية أن ترفع القضية مرة أخرى إذا كانت الدعوى غير سياسية.