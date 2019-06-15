كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر قوات مارينز بريطانية في خليج عُمان عقب انفجار ناقلتين نفطيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه يتم نشر قوات المارينز الملكية البريطانية في خليج عُمان في أعقاب حادثة استهدفت فيها ناقلتان نفطيتان بالقرب من مضيق هرمز في 13 يونيو، تسببت في انفجارات وحريق على واحدة منهما على الأقل.

وحسب الصحيفة، يُزعم أن القوات ستُكلف بمهمة الحفاظ على سلامة السفن البريطانية، باستخدام معدات للبحث في البحر المفتوح عن "طائرة هجوم إيرانية سريعة و"إنهائهم إذا لزم الأمر".

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "لقد كان لدينا مشاة البحرية في المنطقة في عمليات مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب لبعض الوقت. إذا تصاعد الوضع الحالي أتوقع أن نرى المزيد من الأفراد الذين يتم نشرهم لدعم العملية".

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ووفقًا للصحيفة البريطانية، سيتم تزويد المارينز ببنادق قنص ومدافع رشاشة خفيفة، لكن تم توجيههم لاستخدامهم كملجأ أخير فقط".

وزعمت صحيفة "ديلي ستار"، أن هناك ما يقدر بنحو 120 من القوات المتخصصة من 42 كوماندوز، وهي وحدة تابعة داخل لواء الكوماندوز الملكي 3، تتجه إلى البحرين كجزء من ما أطلق عليه مجموعة مهام الغرض الخاص 19.

يأتي هذا التطور، وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، حيث اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون إيران بتدبير هجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد رفضت طهران بشدة هذه المزاعم باعتبارها لا أساس لها من الصحة.