“العثماني” يطلق النار على حزب “أخنوش”: عاد قطر بهم السقف ويوزعون المساعدات لإغراء المواطنين.. يبيعون الوهم

في كلمة له بالملتقى الوطني لمنتخبات حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، بالرباط، شن الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، هجوما على حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يسميه، بسبب الحملات الاجتماعية التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار، في رمضان أساسا، بعدد من مدن المغرب.

وقال العثماني “يتهموننا باستغلال العمل الاجتماعي في السياسية وهذا كذب، لن تجدوا قيادة حزبية من العدالة والتنمية، مركزيا أو حتى إقليميا توزع مساعدات مباشرة على المواطنين والمواطنات”.

وأضاف “بالمقابل، آخرون دخلوا فيها (حملات اجتماعية) طولا وعرضا، بعدما قطر بهم سقف السياسة، وأرادوا عن طريق الأموال إغراء المواطنين، ويظنون أن ثقة المواطنين ستكتسب بالأموال”.

وقال أيضا: “مصيبة أن تجد حملة اجتماعية وعليها رمز حزب سياسي معين، وكأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها، لا تأثير لهذا في الانتخابات، إنهم واهمون ويبيعون الوهم لأنفسهم”.

وتساءل العثماني، “أين من يتهموننا باستغلال العمل الاجتماعي؟ لماذا لم يسلطوا الضوء على هذه الحملات الاجتماعية ويقوموا بتحليلها؟ أم فقط العدالة والتنمية كلما وقع في خطأ صغير يضخمونه؟”.