قصة حب بين سلمى رشيد و موك صايب-فيديو

أصدرت الفنانة المغربية، سلمى رشيد، رفقة الفنان الجزائري موك صايب، أمس الحمعة، فيديو كليب بعنوان “ماگازيل”، يمزجان فيها بين نمطين موسيقيين هما الراي والبوب.

وكتب كلمات الأغنية ولحنها ياسين رامي، فيما كان التوزيع مشترك بين “دوكي” وموك صايب، وتكلفت سلمى رشيد بإنتاج العمل.

وصور الكليب بمدينة طنجة تحت إشراف المخرج يونس الراقي، إلى جانب مدير تصوير قادم من هوليود.

وقرر موك صايب كما صرح سابقا ل” اليوم24″، التعامل مع سلمى رشيد، نتيجة نجاحه غنائهما معا في حفل بأكادير، ومطالبة الجمهور لهما بديو غنائي.