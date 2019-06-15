البرازيل تفتتح “كوبا أمريكا” بانتصار كبير على بوليفيا

سجلت البرازيل صاحبة الأرض ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، واستفادت من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لتفوز 3-صفر على بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الجمعة.
منتخب البرازيل يحتفل بالفوز على بوليفيا في مباراة الافتتاح بكأس كوبا أمريكا في ساو باولو يوم الجمعة. تصوير: هنري روميرو – رويترز
وأحرز فيليب كوتينيو هدفين متتالين في بداية الشوط الثاني وأضاف البديل إيفرتون الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 85.
وأصبح رصيد البرازيل، التي ارتدت القميص الأبيض في مباراة رسمية لأول مرة منذ عام 1957، ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بيرو وفنزويلا.
وظهر المنتخبان بشكل متواضع في الشوط الأول قبل احتساب ركلة جزاء للبرازيل في بداية الشوط الثاني بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
ونفذ كوتينيو ركلة الجزاء بنجاح ثم أضاف الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية من روبرتو فيرمينو قبل أن يختتم إيفرتون الثلاثية بشكل مميز بتسديدة من حافة المنطقة.
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