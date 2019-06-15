واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على الاستيراد من إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سمحت الولايات المتحدة للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران، بعد أن جددت للمرة الثالثة تمديد إعفاء العراق من العقوبات الاقتصادية على الاستيراد من إيران لمدة 90 يوما.

ونقل عن مسؤول حكومي عراقي وصف بأنه مطلع على المفاوضات قوله إن العراق ضمن تمديدا جديدا لمدة 90 يوما لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الاعفاء.

جاء ذلك بعد تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج، وكلاهما تقيم معهما بغداد علاقات قوية.

والإعفاء يعد أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة، حيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد من استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.

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وكانت قد أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2018.

ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.

وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران، وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.