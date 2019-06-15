ضبط 16 سيارة 'دون الموديل' في جمرك أم قصر

وقالت الهيئة، إن "مركز جمرك أم قصر الشمالي في محافظة البصرة يوم أمس الجمعة إيراداً يومياً تجاوز المليار دينار في سلسلة من الإنجازات التي يحققها هذا المنفذ الحيوي في خضم المعاناة التي يعانيها موظفوه وانعدام أبسط متطلبات العمل الجمركي في المنافذ الحدودية".وأضافت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "السلطة الجمركية في أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط ١٦ سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة".

وأوضحت، أن "السيارات ضبطت مخفية داخل ٤ حاويات حجم ٤٠ قدم خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها قبل أن تقوم لجنة مشتركة بمشاركة الجهات الساندة بإجراء الكشف عليها وإحالتها للقضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

