المالكي والجبوري يؤكدان اهمية الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة

وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري التقى اليوم السبت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والاوضاع الامنية على الساحة العراقية والاقليمية".واضاف ان "الجانبين اكدا على اهمية الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وانهاء ملف الادارة بالوكالة في جميع مؤسسات الدولة واعتماد مبدء النزاهة والكفاءة في ذلك"، مشيرا الى انه "تمت مناقشة ملف الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية واهمية اجراء تحقيقات عاجلة وجدية من اجل الوقوف على اسبابها وكشف الجهات التي تقف وراءها".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.

