الحلبوسي يوجه باستضافة وكيل وزارة المالية ومسؤولين اثنين غداً

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، خلال جلسة اليوم، باستضافة مدير عام الطرق والجسور ووكيل وزارة المالية ومدير دائرة الموازنة يوم غد".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 186 نائباً.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 186 نائباً.
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